Již od roku 2015 brázdí českou železnicí Legiovlak, projekt Československé obce legionářské. Jedná se o věrnou replikou legionářského vlaku z období let 1918 - 1920. Ve vozech tohoto vlaku je nainstalována výstava panelů a předmětů přibližující život a boj československých legionářů na Transsibiřské magistrále. Jednou ze zastávek tohoto pojízdného muzea se stala železniční stanice ve Zruči nad Sázavou.

Legiovlak na nádraží ve Zruči nad Sázavou. | Foto: Richard Karban

Případní zájemci si mohou jeho návštěvu naplánovat až do neděle 27. září. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. Přístup k Legiovlaku je Průmyslovou ulicí a vstup je zdarma. Samozřejmostí by měla být ochrana nosu a úst.