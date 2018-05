OBRAZEM: Lorecký pivovar rozduněly slavnosti piva

Kutná Hora /AKTUALIZOVÁNA FOTOGALERIE/ - Je tomu rok, co se v Kutné Hoře znovu začalo vařit pivo. Měšťanský pivovar Kutná Hora to oslavil pořádným mejdanem, do zdejšího areálu přilákaly slavnosti piva stovky lidí. Z pódia jim k tomu dávku pořádní muziky přichystaly například kapely Visací zámek, Medvěd 009 nebo miláčci místních Rybičky 48.

Autor: Hana Kratochvílová