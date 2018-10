OBRAZEM: Malínský nadjezd se otevřel řidičům

Kutná Hora - Po roce a půl se malínský nadjezd otevřel řidičům. Po mostě projedou zatím jen jízdním pruhem, provoz je řízen kyvadlově pomocí semaforů. Zelená na semaforu na každé straně mostu padá v intervalu 3 minuty a 45 sekund. První auto po mostě projelo v pondělí 1. října v 8.30 hodin, kolony se v průběhu dopoledne netvořily.

Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) potrvá kyvadlový provoz na malínském nadjezdu maximálně do konce října. Po té by měl být na mostě obnoven obousměrný provoz.

"Z důvodu dokončovacích prací včetně chodníků, přístupových ramp a zpevněných ploch na předpolích mostu bude po nezbytně nutnou dobu vyloučen provoz pěších, který bude ve stávajícím režimu za použití provizorní lávky přes trať ČD," uvedl Miroslav Paleček z ŘSD.

Další uzavírky

Skutečnou zatěžkávací zkouškou pro kyvadlovou dopravu na znovuotevřeném malínském nadjezdu budou nejen dopravní špičky v ranních a odpoledních hodinách, ale také další uzavírky na silnicích v Kutné Hoře a okolí.

V úseku Sedlec – Kaňk totiž tento týden začne plánovaná výstavba cyklostezky, díky níž bude silnice od kruhového objezdu v Sedlci směrem na Kaňk průjezdná pouze jednosměrně. V opačném směru budou muset řidiči zvolit cestu přes ulici Pod Valy a Štefánikova. To ale není všechno.

Až do 20. října totiž řidiči jedoucí z Čáslavi do Kutné Hory v Církvici neodbočí doleva směrem na Karlov. Jezdit tak budou právě přes malínská nadjezd. Důvodem uzavírky v Církvici je frézování a pokládání nového povrchu. Otázkou tak zůstává, jestli zmíněná omezení a uzavírky nebudou pro malínský nadjezd znamenat zvýšenou zátěž v podobě dlouhých kolon stojících před semafory.

Úsekový radar

Oproti původním předpokladům byl zrekonstruovaný malínský most otevřen o čtvrt roku dříve. Jeho uzavírka totiž měla trvat až do konce roku 2018. Spolu s nadjezdem byl do zkušebního provozu uveden také úsekový radar, který je umístěn na příjezdové cestě od Nových Dvorů.

Město za pronájem zařízení zaplatí 45 tisíc korun měsíčně. Radar bude napojen na městskou policii, která bude případné přestupky předávat dál na správní oddělení městského úřadu. Ten pak bude řidičům udělovat pokuty.