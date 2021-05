Formanův portrét je díky tomu na domě připevněný už od dubna a podle starosty Vlastislava Málka (Čáslav pro všechny) by bylo hloupé ho zakrývat. Proto si ho mohli kolemjdoucí prohlédnout už před slavnostní akcí.

Setkání u režisérovy busty se zúčastnili i Formanovi synové Matěj a Petr a jeho vnučky. "Není to zase tak dlouho, ale přece jen už je to chvilku, co tady táta není, a dá se říct, že neuplyne den, abychom si ho nějakou formou nepřipomněli," uvedl Matěj Forman.

Málek připomněl, že umění má burcovat, krášlit i přinášet naději. "Myslím, že bustou Miloše Formana burcovat nemusíme, ale radost určitě přináší nejen nám Čáslavákům, ale doufám i návštěvníkům města, kteří sem přijedou," dodal.

Umístění sochařského portrétu na fasádu filmařova rodného domu je součástí projektu Formanova Čáslav, jímž se město rozhodlo uctít památku slavného rodáka a zapojit se do prezentace jeho díla a odkazu. Formanův portrét ztvárnil výtvarník Jan Padyšák, jehož návrh zvítězil ve veřejné sochařské soutěži. Padyšák dnes uvedl, že jako předlohu použil fotografie a videa, s režisérem s osobně neznal a podobu portrétu s nikým z jeho známých nekonzultoval.

Čáslav v minulosti vzdala hold režisérovi i přejmenováním ulice, v níž jeho rodný dům stojí, na Formanovu. Učinila tak na počest jeho rodičů Anny a Rudolfa, kteří za druhé světové války zahynuli v koncentračních táborech. Slavnosti, která se v roce 2008 při této příležitosti konala, se režisér osobně zúčastnil. Podle Málka měl Forman z pojmenování ulice tehdy radost.

Držitel dvou Oscarů a tří Zlatých glóbů Forman zemřel v roce 2018, bylo mu 86 let. V 60. letech minulého století se stal představitelem nové vlny českého filmu. Režíroval mimo jiné snímky Konkurs, Černý Petr a Lásky jedné plavovlásky. Od konce 60. let žil v USA. Světový úspěch mu přinesly zejména filmy Přelet nad kukaččím hnízdem či Amadeus.