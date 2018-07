OBRAZEM: Parní vlak se vydal z Prahy do Žlebů na Svatoanenský jarmark

Farmaceutičtí asistenti Lékárník asistent. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadavky: VŠ vzdělání v oboru farmacie, zájem o pacienta a jeho zdraví, schopnost poskytovat kvalitní odborné poradenství, průběžné zvyšování kvalifikace a účast na kontinuálním vzdělávání, ochotu učit se novým věcem., Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, stravenky, slevy na zaměstnanecké nákupy, plán podpory na mateřské a rodičovské dovolené, firemní plán příspěvků na penzijní nebo životní pojištění, profesionální finanční poradenství zdarma, exkluzivní slevy u partnerských společností (telefonní tarify, IT technika, energie, automobily...), V případě zájmu pište na uvedený email. , Místo výkonu práce: Lékárna Dr. MAX, Jeníkovská 1983, Čáslav. Pracoviště: Česká lékárna holding, a.s. p, Jeníkovská, č.p. 1983, 286 01 Čáslav. Informace: Nina Hlavatá, .

Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství Mistři strojírenské výroby. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 27000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jsme dynamicky se rozvíjející, výrazně proexportní firma v oblasti strojírenství (zpracování plechu na zakázku) a tepelné technice. Mezi naše zákazníky patří nadnárodní společnosti včetně výrobců z oblasti kolejových vozidel., Popis pracovní pozice: vedení týmu 10 - 15 pracovníků, organizace práce s ohledem na efektivitu, dodržování technologické kázně a bezpečnost práce, zodpovědnost za plnění koncových termínů a za kvalitu odvedené práce, účast na projektech vývoje a zavádění nových výrobků do výroby., Co od Vás očekáváme: VŠ/SŠ nejlépe strojního zaměření, zkušenosti s vedením kolektivu vítána, znalost MS Office, řidičský průkaz "B", aktivní přístup, samostatnost při řešení zadaných úkolů, technické myšlení, týmového ducha, komunikativnost a asertivitu, odolnost vůči stresu, časovou flexibilitu. , Nabízíme: profesionální zázemí, zodpovědnou a perspektivní práci v dynamické a rozvíjející se české firmě, možnost dalšího vzdělávání, profesního růstu a seberealizace. odpovídající finanční ohodnocení podle kvality a výsledků odvedené práce, 5 týdnů dovolené, příspěvek zaměstnavatele na stravování, penzijní fond nebo životní pojištění a další benefity., V případě zájmu se hlaste na uvedený email nebo volejte PO - PÁ 8:00 - 18:00., Místo výkonu práce: Okružní 600, Zruč nad Sázavou. Pracoviště: Boki industries a.s. p, Okružní, č.p. 600, 285 22 Zruč nad Sázavou 1. Informace: Renata Chroustová, +420 734 390 266.