OBRAZEM: Pejsci plavali i skákali do vody v Bohdanči

Bohdaneč - Závody pejsků v plavání a ve skocích do vody se uskutečnily v Bohdanči. Tento závod je importovaný z Ameriky. Tam na něj chodí tisíce diváků. V Česku je to zatím neznámá disciplína.

Skoky do vody mají tři disciplíny. "Je to potápění, pes jde do vody schod po schodu, druhá je skákání psů do dálky s dopadem na vodu se čtyřmetrovým rozběhem a plavání na čas přes bazén," řekl Deníku jeden z pořádajících Petr Červinka s tím, že cvičí i jiné disciplíny například Pulling, což je tahání těžkých břemen. Věnují se i skoku vysokému a dalším Bull disciplínám.

"Naše závody a tréninky jsou pro všechna plemena pejsků. Neděláme žádné rozdíly. Na závodech jsou kategorie rozdělené podle kohoutkové výšky. Může tu závodit i trénovat jak Jezevčík tak třeba doga nebo chrt. Moje fena Džukela je držitelkou českého rekordu v roce 2017 a to se 770 centimetry ve skoku do dálky s dopadem na vodu. Rekord je zapsaný Agenturou Dobrý den v Pelhřimově. Závody a tréninky jsou neveřejné, zájemci se musí předem přihlásit na mém facebooku Petr Červinka - Čáryfuk," dodal Petr Červinka.