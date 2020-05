OBRAZEM: První plachtařská soutěž sezony v Česku i v EU začala ve Zbraslavicích

Závod AZ Cup bývá každoročně na přelomu dubna a května. Letos do závodu nemile zasáhla koronaopatření. Plachtaři se dočkali svého závodu až nyní - od soboty 30. května do neděle 7. června. Je to první plachtařská soutěž sezony, a to nejen v České republice i v Evropské unii. Přihlásilo se 67 soutěžících.

Závod AZ Cup ve Zbraslavicích. | Foto: Stanislav Tomášek

Autor: Stanislav Tomášek