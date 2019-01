Kutná Hora – Projekt Lepší škola už zná svého vítěze. Mezi devíti navrženými nápady žáků kutnohorských základních škol uspěl a 50 tisíc korun na realizaci od společnosti Foxconn získal ten ze Základní školy T. G. Masaryka. Zdejší děti si přály terasu se skleníkem, kde by mohly pěstovat květiny a koření.

„Naším cílem je zlepšit podmínky a možnosti při výuce pěstitelských prací, zatraktivnění výuky a zároveň i realizace pěstitelského zájmového kroužku," uvedly mimo jiné při své prezentaci navrženého projektu žákyně Adéla a Andrea, které zastupovaly žáky sedmé třídy, od nichž nápad vzešel.

Porota, ve které zasedl starosta Martin Starý, výrobní ředitel Foxconn Kutná Hora Vladislav Král, ředitelé firem z regionu Radek Herold a Petr Hurych a za studenty Irena Coufalová, se musela rozhodnout mezi devíti návrhy, se kterými do soutěže přišli žáci z Kutné Hory. Kromě skleníku na terase žáci ze Základní školy T. G. Masaryka přišli s myšlenkou wifi pro školu a workoutového hřiště. Žáci ze Základní školy Jana Palacha si přáli rekonstrukci školního dvorku, speciální dny ve školní jídelně, kdy by se seznamovali s exotickou kuchyní a rovněž wifi pro školu. Žáci ze Základní školy Kamenná stezka navrhovali workoutové hřiště, obnovu školního dvorku a také zeď k poctě deváťákům, díky které by se zachovávaly vzpomínky na absolventy.

Úterní veřejné prezentaci všech nápadů ve Vlašském dvoře předcházela dlouhá cesta. Žáci zapojených základních škol v rámci výuky přemýšleli, jak zlepšit prostředí své školy. Své nápady pak odeslal přes webovou aplikaci Lepší místo do soutěže. Následovalo facebookové hlasování, ve kterém uživatelé facebooku dávali hlasy svému favoritovi. Ze sečtení hlasů na Facebooku a hlasování poroty pak vzešel vítěz. Děti ze Základní školy T. G. Masaryka se mohou nyní těšit na svůj skleník a dočkají se ho brzy. Podle organizátorů bude slavnostně otevřen po prázdninách.

I když peníze na realizaci získal návrh dětí ze Základní školy T. G. Masaryka, ostatní projekty nemusí přijít zkrátka. „Budu se snažit navržené myšlenky do budoucna prosadit. Myslím, že třeba tu zeď pro deváťáky bychom mohli zrealizovat v rámci stavby školního hřiště," poznamenal starosta Kutné Hory Martin Starý