OBRAZEM: Silní muži ovládli Kollárovu ulici

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič vysokozdvižných vozíků 21 000 Kč

Řidiči vysokozdvižných vozíků Řidič vysokozdvižného vozíku. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Nabízíme stabilní zaměstnání v prosperující firmě. Jedná se o práci na hlavní pracovní poměr. , Náplň práce: řízení vysokozdvižného vozíku, včetně obsluhy namontovaných mechanizmů, odebírání vyrobené hráně řeziva z výroby a zakládání dle sortimentu na sklad (práce ve venkovním nezastřešeném skladě řeziva), nebo obsluha VZV v hale na výrobu lepeného hranolu:naváží vstupní materiál na optimalizaci, zabezpečuje přísun materiálu na jednotlivé linky, odváží odpad,nakládá kamión, rovná materiál na předem určené pozice dle pokynů mistra., , Požadujeme: řidičský průkaz W1 ( + alespoň 2 roky praxe) nebo řidičský průkaz W2 (bez nutnosti praxe) nutnost mít řidičský průkaz na jakékoliv motorové vozidlo (v areálu se provoz řídí dle silničního zákona) ochotu pracovat ve směnném provozu, 12 hodinové směny ( denní, noční, víkendy), , Nabízíme: kvalitní zaškolení, stabilní zaměstnání v prosperující firmě,týden dovolené navíc,dotované stravování, stravenky, nadstandardní příplatky za přesčasovou práci, odměnu za doporučení nového zaměstnance až do výše 10 000 Kč., Nástup možný ihned., Kontakt: Hlavová: tel.739 539 930, Vlasáková: tel.739 539 948, Místo výkonu práce: Chrudimská 1882, Čáslav. Pracoviště: Less & timber, a.s., Chrudimská, č.p. 1882, 286 01 Čáslav. Informace: Vendula Hlavová, .