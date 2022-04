Svou roli v tom hrají i regulovčíci, kteří provoz řídí místo semaforů, průjezd je tak o poznání pružnější. „Kyvadlové řízení provozu proškolenými pracovníky zhotovitele je uplatňováno na dopravně nejvytíženějších úsecích silnic prvních tříd. Realizování řízení provozu tímto způsobem je velmi často i součástí stanovení příslušného silničního správního úřadu v daném časovém intervalu pracovního dne,“ uvedl Buček.

Řidiči, pozor! V pátek začnou práce na Barrandovském mostu

Aktuálně je takto řízen i provoz na silnici I/4 , kde se opravuje povrch a odvodnění komunikace mezi Chrašticemi a hranicí Středočeského kraje.

„ŘSD se toto snaží řešit i aktivně v rámci smluvních podmínek se zhotovitelem. Pokud v době od 5.30 do 20 hodin ve kterémkoli kalendářním dni překročí doba čekání vozidel z jednoho, případně z obou směrů 10 minut, měl by zhotovitel do 15 minut přistoupit k řízení provozu regulovčíky, a to až do okamžiku snížení čekací doby vozidel pod uvedenou mez deseti minut,“ vysvětlil Buček.