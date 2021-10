Ráno v sobotu 9. října bylo u klubovny TJ Turista v Kutné Hoře velmi rušno. Startoval tam jubilejní 40. ročník pochodu Za malínským křenem. Pro účastníky byly připraveny různě dlouhé trasy od 11 do 50 kilometrů, a u cyklotras až do 200 kilometrů. V cíli pak každý účastník obdržel diplom s razítkem, turistickou vizitku a klobásu s pravým malínským křenem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.