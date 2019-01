Kutná Hora - Nedokončené loňské opravy teplovodu v ulicích Sběrná, Benešova a Dolní v Kutné Hoře se staly noční můrou tamních obyvatel. „Museli jsme tenkrát dlouho objíždět několik ulic, abychom se dostali domů. Očekávali jsme tedy kvalitní a zejména včasný výsledek práci,“ uvedla Martina Břinčilová z Benešovy ulice.

Rozkopaná silnice ale trápí její obyvatele už bezmála tři čtvrtě roku. „Od prosince jsme žádné dělníky neviděli. Silnice je rozkopaná přímo před naším vchodem. Sejdeme schody a najednou před sebou máme půlmetrový spád do hlíny a kamení. Pro dospělého to není takový problém, ale kolem paneláků bývá logicky hodně malých dětí a pro ně je to velice nebezpečné,“ dodala Martina Břinčilová.

Dalším problém je nepořádek

S jejím názorem souhlasí také další oslovená obyvatelka panelového domu v Benešově ulici: „Opravdu toho máme už po krk. Mělo to být už dávno hotové, místo toho tady skáčeme přes kamení. Nejhorší ze všeho je ten nepořádek, který se tu kolem nedoopravené vozovky nahromadil. To tu nikdy nebylo. Ale kde je jeden nepořádek, objeví se rázem další.“

Rozezlení občané nemají žádné informace. „Nikdo nám nic neřekl. Dostávají se k nám různé fámy, že se oprava odložila na neurčito, potom musí úředníci pochopit, že nejsme zrovna nadšeni,“ dodala oslovená žena, která si přálá zůstat v anonymitě.

Město prosí občany o trpělivost

Oprava silnice patří k záležitostem vedení města. Podle Jiřího Vopěnky z odboru správy majetku mají mít obyvatele ulice trpělivost. „Práce byly zastaveny dočasně z důvodu klimatických podmínek. Firma, která má opravu na starosti, přerušila na zimní měsíce výrobu potřebného materiálu a znovu ho odstartovala na začátku jara. Vedení radnice schválilo, že termín ukončení prací na Benešově ulici je 31. května,“ zdůraznil pracovník z odboru správy majetku. „Chápu, že takový terén je před domem nepříjemný, ale dokončení je v dohlednu.“ dodal Jiří Vopěnka.

Irena Blahníková