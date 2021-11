OBRAZEM: Už jsou tu! Prodej vánočních stromků u morového sloupu byl zahájen

Rok co rok je vídáme u morového sloupu v centru Kutné Hory. Předvánoční čas bez nich ve stříbrném městě jako by nebyl. Řeč je o prodejcích vánočních stromků z Uhlířských Janovic, kteří tradiční vánoční artikl prodávají už dvaadvacet let. Nejinak tomu bude i letos.

Prodej vánočních stromků a jmelí u morového sloupu v Šultysově ulici v Kutné Hoře. | Foto: Deník/Hana Pilcová

Lidé smrček z Janovic a Kácova nebo kavkazkou jedli z Vlašimi mohou zajít koupit do Šultysově ulice až do čtvrtka 23. prosince. Kutnohořané o vánoční budky na Palackého náměstí možná nepřijdou "Budeme tady každý den, kromě stromků nabízíme i jmelí a větve. Prodáváme rovněž v Uhlířských Janovicích. Jsem moc rád, že prodej stromků nezakázali, trhovců, kteří o svůj výdělek díky zakázaným vánočním trhům přišli, je mi upřímně líto," řekl sympatický prodejce.