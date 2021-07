OBRAZEM: V Čáslavi kvetou na stromech tulipány

Kvetou v Čáslavi na stromech tulipány a rostou jitrnice? To snad není ani možné, to už by potom v tomto krásném středočeském městě bylo možné úplně všechno! Přestože to zní bláznivě, je to ale téměř pravda. Na několika místech ve městě rostou stromy, jejichž květy opravdu připomínají květy tulipánů.

Kvetoucí liliovník tulipánokvětý v Čáslavi. | Foto: Vladimír Havlíček

Jedná se totiž o stromy ze Severní Ameriky s názvem Liliovník tulipánokvětý a květy jsou podobné tulipánům. S těmi jitrnicemi na stromech to samozřejmě pravda není, na to je dendrologická genetika krátká i v Čáslavi. Nezbývá, než si odskočit do pohádky režiséra Martina Friče Dařbuján a Pandrhola, která vznikla na motivy spisovatele Jana Drdy, kde se skutečně setkáte s nejrůznějšími zázraky. Ale vraťme se k dendrologické zvláštnosti, s kterou se v Čáslavi setkáme na několika místech. Liliovník tulipánokvětý (latinsky Liriodendron tulipifera) je v českých zámeckých zahradách vysazován přibližně od poloviny devatenáctého století, do Evropy byl poprvé dovezen v druhé polovině sedmnáctého století. Krása před zásahem šlechtitelů: rozkvetlé tulipány v Čáslavi evokují Středomoří Přečíst článek › Ve své domovině dorůstá výšky až 40 metrů, rekordně byla zaznamenána výška 58 metrů, dožívá se stáří až 400 let. Kromě zvláštních květů, připomínajících tulipán, jsou jeho listy jakoby useknuté a připomínají lyru. Proto je liliovník také nazýván lyriovníkem. Liliovník patří do čeledi šácholanovitých a je tedy příbuzný s magnolií. Je jedovatý, obsahuje totiž toxický alkaloid tulipiferin. Liliovník má v mládí kůru hladkou, šedohnědou, ve stáří černou brázditou borku. Květy mohou být velké až pět centimetrů, mají zelenožlutou barvu a objevují se v červnu a červenci. Plodem jsou křídlaté nažky v šišticovitých souplodích. Dozrávají v říjnu a listopadu a rozpadávají se na stromě. OBRAZEM: Do centra Čáslavi se opět po roce sjeli majitelé kabrioletů Přečíst článek › Ať už tuto nádhernou „hříčku“ přírody nazveme liriodendron, liliovník, lyriovník, lilijovník a nebo tulipánovník, rozhodně nás uchvátí krása jeho listů a především květů. Je dokonce státním stromem amerického státu Indiana. V Čáslavi roste a kvete před internátem v areálu střední zemědělské školy, o něco mladší bychom našli v Jetelové ulici. Čtyři byly nedávno vysazeny v parku mezi zemědělskou školou a Podměstským rybníkem. A nejnovější přírůstek je taktéž před zemědělkou, jen pár metrů od parkoviště. V Čáslavi najdeme řadu botanických zajímavostí. Patří k nim také tulipánový strom - liliovník tulipánokvětý.