OBRAZEM: V Čáslavi se proháněly masky na ledě

Střední Čechy – Předmětům, které po tisíce let zůstávaly skryty před denním světlem, pomáhají u Plaňan na Kolínsku ke zrodu do jejich nového života archeologové. Zkoumají naleziště z doby kamenné a následné éry bronzové, na která narazili stavaři při budování obchvatu městysu. Ani rozsáhlý průzkum, který zajišťuje Ústav archeologické památkové péče středních Čech, by ale termín dokončení stavby neměl ohrozit – práce skončí ještě letos.