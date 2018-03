OBRAZEM: V čáslavské Diakonii uspořádali Den otevřených dveří

Obchod - Obchod Obchodní referent 19 400 Kč

Obchodní referenti Konzultant/ka značkové prodejny O2 Čáslav. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19400 kč, mzda max. 60000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Máte energii na rozdávání, jste komunikativní a chcete si plnit sny? Ať už množstvím vydělaných peněz, úspěšnou kariérou nebo překonáváním výzev se skvělou partou kolegů? Pak právě pro vás máme skvělý job! Prvním krokem je pozice konzultanta, kde vás rádi naučíme vše, co k práci budete potřebovat., Váš den začne na prodejně schůzkou s vaším vedoucím. Společně se domluvíte, na co se dnes zaměřit - protože základní mzdu máte jistou, ale ke splnění snů chcete víc... Vedoucí vás podpoří nejen teoreticky, ale i při obsluze zákazníků. Součástí vaší práce je inspirovat naše zákazníky, ať naše služby a produkty využívají naplno. Takový přístup jsou pak peníze pro vás. Každý prodej. Budete pracovat s nejmodernějšími technologiemi a denně komunikovat s lidmi., A pokud již zdatnými obchodníky jste, využijte příležitosti a ukažte nám v krátkém čase, co ve vás je. Chceme kolegy, kteří vědí, co chtějí a jdou si za tím., Zaměstnanecké výhody: Benefity v minimální hodnotě 18 000 Kč/rok a je na vás, na co je chcete čerpat. Pravidelné motivující soutěže o dalších tisíce benefit bodů každý měsíc! 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna a 5 dní neplaceného volna pro dostatek relaxu. Příspěvek na mobilní telefon až do výše 7 200 Kč. Internet v mobilu, neomezené volání a SMS, dáme Vám i výhodné tarify pro rodinu a kamarády. Zvýhodněný internet na doma, O2 TV a další O2 služby. Gastro pass kartu se stravným v hodnotě 75 Kč/den (50 Kč hradí zaměstnavatel). Exkluzivní nabídka operativního leasingu vozidel Škoda s výraznou slevou - např. nová Škoda Fabia s parkovacími senzory, klimatizací a rádiem již od 1 649 Kč měsíčně., V případě zájmu pište na uvedený email. , Místo výkonu práce: Klimenta Čermáka 133/10, Čáslav. Pracoviště: O2 czech rebublic a.s. čáslav, Klimenta Čermáka, č.p. 133, 286 01 Čáslav. Informace: Tereza Zerzánková, .