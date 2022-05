OBRAZEM: V Kutné Hoře se koná Dva písaři fest, potrvá do neděle

autor externí

V pátek 13. května byl v Kutné Hoře zahájen Dva písaři fest, který potrvá až do neděle 15. května. Program je rozdělen do několika budov, do Dačického domu, GASKu, knihtiskárny a hostince Dačický.

V pátek 13. května byl v Kutné Hoře zahájen Dva písaři fest. | Foto: Adam Plavec