Voliči mohou k urnám vyrazit ještě v sobotu, volební místnosti zůstanou otevřené od 8 do 14 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odstartovaly v pátek 8. října ve 14 hodin. O hlasy se uchází více než 5 tisíc kandidátů z 22 stran a hnutí. O volby byl hned po otevření volebních místností velký zájem. S redakčním objektivem jsme navštívili dvě volební místnosti: na střední průmyslové škole a na základní škole T. G. Masaryka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.