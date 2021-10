Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky začaly v pátek 8. října také na Kutnohorsku. Volební místnosti se otevřely ve 14 hodin, otevřené zůstanou až do 22 hodin. Vůbec poprvé se volilo v hasičské zbrojnici v Neškaredicích. Lidé v kutnohorském volebním okrsku číslo 1 byli v předchozích letech zvyklí volit v prostorách mateřské školy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.