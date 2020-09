/FOTOGALERIE/ Ratajský Medovník, soutěž v pečení medovníků, se konal v sobotu 19. září na zámku v Ratajích nad Sázavou. Akce se koná v rámci ratajského posvícení ( kostel sv. Matouše). Jednalo se o již 8. ročník soutěže místních cukrářek a pekařek.

Soutěž o nejlepší medovník. | Foto: Richard Karban

Celkem se letos do soutěže přihlásilo dvanáct soutěžících a velkým překvapením byla účast čtyř mladých cukrářek do 21 let, pro které byla vyhlášena kategorie Junior, a také účast jednoho muže.