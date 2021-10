Krátce před otevřením volebních místností se v pátek 8. října vytvořila ve druhém volebním okrsku v Uhlířských Janovicích fronta voličů. A díky předepsaným dvoumetrovým rozestupům pořádně dlouhá. Ale krátce po 14.30 hodin nápor voličů opadl a účast spadla do průměru v porovnání s předchozími volbami do poslanecké sněmovny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.