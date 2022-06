OBRAZEM: Začala dopravní uzavírka ve Vrdech. Potrvá do konce července

Ředitelství silnica dálnic (ŘSD) zahájilo plánovanou opravu hlavního tahu I/17 na Chrudim. Rekonstrukce se týká téměř kilometr a půl dlouhého úseku v obci Vrdy, místní části Dolní Bučice. Hotovo by mělo být do konce července, do té doby se ale řidiči musejí připravit na komplikace.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z rekonstrukce silnice I/17 v Dolních Bučicích a ve Vrdech. | Foto: Deník/Hana Pilcová