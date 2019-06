Díky tomu by se měly zlepšit podmínky pro organizátory trhů a nejrůznějších kulturních akcí, kteří byli doteď odkázáni na odběr elektrické energie ze Sankturinovského domu. Stánky a pódia, kde se konají hudební vystoupení, se tak budou moci na elektřinu připojit přímo na Palackého náměstí.

„Situace se trochu zkomplikovala v tom, že firma Cetin sice řekla, že nám na náměstí dovolí kopat, ale s tím, že přípojky smíme zavést až pod jejich kabelovodem,“ vysvětlila Doušová. V takovém případě by se ale muselo kopat do hloubky 1,7 metru. „To by se prodloužilo, zvolili jsme tedy variantu vedení přes park,“ doplnila.