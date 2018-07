OBRAZEM: Zámek Žleby hostil Svatoanenský jarmark

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Strojírenský dělník, 21 500 Kč

Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů Operátor ve výrobě. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 21500 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Právě jsi dostudoval? Chybí Ti praxe? Nevadí! My Ti dáme šanci získat ji v jedné z nejmodernějších slévárenských společností Evropy., Co Tě čeká a nemine?, - obsluha robotizovaného licího centra pro odlévání Al odlitků , - samostatné základní měření odlitků a ukládání do přepravních beden , - celkový dohled nad pracovištěm , - vhodné také pro absolventy, Co Ti za to nabídneme?, - stabilní zázemí nadnárodní společnosti , - práci s nejmodernějšími technologiemi v příjemném prostředí, - průběžné + každoroční navyšování mzdy, - dotované závodní stravování, - placené vzdělávání, - firemní akce, A co od Tebe požadujeme?, - vzdělání – vyučen (ve strojírenském oboru výhodou nebo praxe ze strojírenského prostředí), - aktivní přístup, samostatnost při řešení zadaných úkolů , - manuální zručnost, pečlivost, spolehlivost , - technické myšlení a analytický přístup , - ochotu pracovat ve směnném provozu, ...a máme pro Tebe bezva bonus - VOLNÉ VÍKENDY!. Pracoviště: Ljunghall s.r.o., Vrchovská, č.p. 1813, 286 01 Čáslav. Informace: Monika Konečná, +420 327 300 030.