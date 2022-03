Sněženka podsněžník (latinsky Galanthus nivalis) rozkvétá již v předjaří, otužilé výhonky někdy prorážejí i vrstvu sněhu. Začíná kvést již od února a pokračuje většinou až do dubna. Sněženky jsou vysoké deset, někdy až dvacet centimetrů. Na každém stvolu vykvétá jeden dolů sklopený květ. Sněženek existuje velké množství druhů, plnokvětý kultivar byl vyšlechtěn roku 1773, v současné době známe na čtyři stovky odrůd.

Vraťme se ale do Čáslavi a nechme si poradit od pěstitele, který z nevelkého množství cibulek dokázal během let namnožit více než 300 trsů rostlin, nazývaných také „královny jara“!

„Sněženky jsou nenáročné, mám je na navážce žlutého jílu, horší zemina snad už ani být nemůže. Samozřejmě v kvalitní zemině by se jim dařilo ještě lépe. Literatura uvádí hloubku výsadby15 centimetrů, já je sázím do 10 centimetrů. Sázejí se jako všechny cibuloviny tzn. od září do listopadu. Já jsem vytvořil jiný způsob. Po odkvětu vyrýpnu část trsu i s listy a rozsadím ho. Anebo trs celý a ten rozdělím na několik menších a rozsadím. Po výsadbě rostliny zaleju a už si jich nevšimnu, na jaře krásně vykvetou.

Kdo pěstuje sněženky na záhoně, nemá problém, po odkvětu listy nelikviduje a produkty fotosyntézy (asimiláty - cukry, škroby, tuky, bílkoviny) mají možnost se stáhnout do cibulek, které zmohutní, vytvoří se nové a asimiláty se uloží. A to je vysvětlení, proč sněženky v trávě většinou po několika málo letech zmizí.

Lidé posekají trávu i s listy sněženek a ty zeslábnou, až zahynou. Já trávu posekám, až když se sněženky úplně „zatáhnou“ a asimiláty tak mohou konat svou přírodou určenou funkci. Je pravda, že trávník nevypadá hezky, ale v příštím roce se mi sněženky odvděčí květy a novými cibulkami.“

Při dech beroucím pohledu na sněženky nezapomeňme, že jsou chráněným druhem a z přírody je nikdy nepřesazujte, bylo by to zbytečné. Jsou to totiž kultivary botanické, které se při přenesení na zahrádku neujmou, na rozdíl od vyšlechtěných kultivarů, zakoupených v zahradnictví.