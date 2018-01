Obyvatelé Kutnohorska: Jít k volbám je moc důležité, volit by měl každý

Kutnohorsko – Lidé budou vybírat v prezidentské volbě hlavu státu České republiky již tento víkend. Ptali jsme se lidí z Kutnohorska, jak oni vnímají volby, a zda je pro ně důležité jít volit. Například podle Jitky Šimkové z Hlízova je to důležité. „Lidé by měli chodit volit, protože mají možnost rozhodnout, kdo bude v čele státu,“ řekla Šimková.

Ilustrační fotoFoto: Jan Bartoš

Prakticky stejného názoru je i Kutnohořan Miroslav Havlíček. „Už jsem rozhodnutý, koho budu volit. K volbám by měl dorazit každý. Někteří lidé akorát nadávají a když mají příležitost něco změnit, tak k volbám nakonec ani nejdou. To nechápu,“ řekl Miroslav Havlíček.

I podle Tomáše Kovandy z Čáslavi je důležité, aby lidé volili. „Současná hradní garnitura bohužel pravdou a láskou pohrdá. Lidé by měli chodit k volbám, protože pokud nebudou, rozhodnou za ně lidé jiní, kteří mohou mít úplně jiné představy o životě,“ poznamenal Tomáš Kovanda.

I Romana Hájková je v současné době rozhodnutá, koho bude volit. „Lidé, kteří žijí v této republice, by si měli uvědomit, že jsou součástí naší novodobé historie a jejich volba je důležitá. Všichni bychom měli projevit svůj názor, ať je jaký je. Našim dětem bychom měli připomínat dobu komunismu, kdy jsme byli nuceni chodit k volbám a vše bylo předepsáno. Nyní je to na nás, komu dáme hlas a můžeme rozhodovat o tom, kdo bude stát v čele našeho státu,“ řekla Romana Hájková.

Také Lenka Valentová z Kutné Hory je rozhodnutá, že letos k volbám půjde. „Všechny kandidáty jsem bedlivě sledovala. Myslím si, že není vůbec jednoduché se rozhodnout, komu dá člověk svůj hlas,“ řekla Lenka Valentová. Ta přesvědčila hned tři známé, aby šli v letošním roce také volit, i když původně nechtěli. „Akorát nadávat, kdo nám to tam sedí, je krátkozraké. Když ale dojde na lámání chleba, zjistím, že dotyční nechodí ani volit,“ dodala.

Aneta Holinová z Kutné Hory v současné době ještě neví, koho půjde volit. Rozhoduje se totiž mezi dvěma kandidáty. K volbám ale určitě půjde. „Bedlivě jsem sledovala různé debaty a rozhovory kandidátů. Ať si každý vybere toho, kdo mu nejvíce sedí,“ řekla.

Stejně jako Aneta Holinová neví ani její sestra Kateřina Holinová, koho bude v letošním roce volit. "Myslím si, že politiku celkem sleduji. Abych pravdu řekla, ještě nejsem rozhodnutá. Volit ale určitě půjdu. Myslím si, že nezúčastnit prezidentských voleb je ostuda," řekla Kateřina Holinová.





Radek Opočenský z Čáslavi chodí volit pravidelně. „Neberu to jako povinnost, ale jako právo podílet se vlastním názorem na tom, jak žijeme. Každý z nás je zodpovědný za své štěstí i budoucnost svých dětí. Nejít volit je hloupost. Abychom byli šťastní a neměli důvod nadávat v hospodě, nebo u televize, musíme pro to něco udělat,“ řekl Opočenský.



Miroslava Zajíčka z Červených Janovic vede volební kalkulačka, předvolební diskuze i jeho názor, že funkce prezidenta je především politická, k jasnému názoru. V současné době už tak i on ví, koho bude volit. „Všichni můžeme vidět, jak to vypadá, když se do vlády dostávají nepolitické osoby s diktátorskými sklony. Každý by si měl stanovit hlavní priority a hodnoty, které zastává a jít podle toho volit svého kandidáta,“ řekl Miroslav Zajíček s tím, že volba je jediným nástrojem občanů, jak se mohou podílet na směřování státu. „Nejít k volbám je zahození tohoto jediného práva,“ dodal.



Každoročně se najdou z Kutnohorska i lidé, kteří musí v době voleb odjet ze svého města. Pokud si ale včas zařídí voličský průkaz, mohou volit kdekoliv. Například Andrea Javůrková už dopředu věděla, že 12. ani 13. ledna nebude v Kutné Hoře. "Voličský průkaz jsem si zařizovala už s předstihem, a to v průběhu listopadu. Věděla jsem totiž, že kvůli oslavě budu až v Brně. Bude to tedy pro mě letos premiéra, protože nebudu poprvé volit v Kutné Hoře," řekla Andrea Javůrková s tím, že by chtěla volit, i kdyby odcestovala do zahraničí. "Mám kamaráda, který bude volit letos z Texasu. Jsem ráda, že rodná země není lhostejná ani lidem, kteří v ní momentálně nežijí," dodala.



Na Kutnohorsku se ale najdou i lidé, kteří jsou přesvědčení, že k prezidentským volbám v letošním roce nepůjdou, ani když budou mít čas. "Na téma politika jsem dost háklivý. Dokonce jsem kvůli tomu přestal sledovat televizi a číst časopisy, protože nevím, jestli to je k smíchu, nebo k pláči," řekl Jaroslav Tichý. Podle něj jeho hlas nic nezmění. "Tuším, jak to dopadne, ale jak už jsem říkal, politiku jsem přestal sledovat," dodal.