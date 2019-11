Vodohospodářská společnost (VHS) Vrchlice – Maleč problém přiznává, jde podle ní ale spíše o „estetickou“ vadu na kráse a dodávaná pitná voda splňuje všechny parametry. To podle vodohospodářů potvrzují i rozbory vody, které se pravidelně provádí.

„Víme o tom a řeší se to. Podstatné je to, že voda je zdravotně nezávadná. V pondělí se budeme problémem zabývat i na představenstvu VHS,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011), který je zároveň členem dozorčí rady vodohospodářské společnosti.

Prvotní příčina tkví ve zvýšené agresivitě upravené vody, která se dostala do vodovodního řadu a která byla ovlivněná zhoršenou kvalitou vody ve zdroji, tedy vodárenské nádrži Vrchlice. Následek to mělo jediný: narušení materiálu kovových potrubí a následné uvolňování sedimentů do pitné vody.

Usazenin železa a vodního kamene se lze zbavit jen jediným způsobem, takzvaným odkalováním. To je zjednodušeně řečeno v podstatě proplachování potrubí. Podle všeho je to ale běh na dlouhou trať. Potrubí je totiž třeba znovu stabilizovat tak, aby se na jeho narušeném povrchu vytvořila vrstva, která zabrání další korozi. To je záležitost několika měsíců.