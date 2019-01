Kutná Hora - Stížnosti občanů na problematické soužití s obyvateli ubytovny Vodohospodářské společnosti Vrchlice–Maleč zřejmě dopadly na úrodnou půdu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Vaněk

Představenstvo společnosti se totiž rozhodlo, že nemovitost na Horním Žižkově v Kutné Hoře prodá. Jako ubytovna přestane objekt fungovat zřejmě již do začátku letošních letních prázdnin.

„Představenstvo se přiklání k závěru ubytovnu prodat, ale pouze se zárukou, že zde vznikne normální dům, bytový dům pro seniory, nebo něco podobného,“ sdělil starosta Kutné Hory a člen představenstva VHS Vrchlice–Maleč Ivo Šalátek. „Co se týká těch ubytovaných, tak podle mých informací současný pronajímatel ubytovny chce ukončit smlouvy někdy do konce května. Do začátku léta by ubytovna měla být skoro prázdná, pokud si to tak troufnu říct,“ dodal Šalátek.

Na chování nájemníků ubytovny si stěžovali například sousedé z domu s pečovatelskou službou i prodavačky z nedalekého obchodu. Spory vyvrcholily peticí obyvatel Horního Žižkova, která byla vedení města předána na březnovém jednání zastupitelstva.

