/FOTO, VIDEO/ Obchodní centrum Pasáž na sídlišti Šipší v Kutné Hoře se bude nejspíš bourat. Společnost Veronex, která objekt vlastní, chce místo něj postavit nový bytový dům se zhruba padesáti byty a prostory pro podnikání. Kritický nedostatek parkovacích míst v lokalitě chce pak firma vyřešit podzemními garážemi.

OC Pasáž by měl v budoucnu nahradit bytový dům | Video: Jana Adamová

Ze stavby takového rozsahu, navíc v hustě obydlené části města, mají ovšem obavy někteří kutnohorští zastupitelé. Budova OC Pasáž z roku 2003 budí od svého vzniku spíš rozpaky než nadšení. A to jak svým umístěním tak i využitím. „Od začátku se jedná o nefunkční koncept. Budova nemá bezbariérový přístup, využití horního prostoru je nulové a žádný obchod tady dlouho nevydržel,“ konstatoval starosta města Lukáš Seifert. Obchoďák v Šipší navíc doslova zazdil původní prostor mezi dvěma panelovými domy a prakticky tak znemožnil volný průchod z ulice 17. listopadu do Opletalovy, kde jsou hřiště pro děti a sport.

Vlastník chce objekt zbourat

Podle vlastníka objektu, společnosti Veronex, obchodní dům už lokalitě nic nepřináší a bez větších investic jsou možnosti jeho provozu prakticky nulové. Chce jej proto zbourat a na jeho místě postavit bytový dům s bezbariérovou průchozí pasáží, kde by v prvních dvou patrech vznikly prostory pro restauraci, cukrárnu, kosmetiku, wellnes či ordinace pro lékaře.

Malínští se nechtějí vzdát. Sbírají podpisy na petici proti výstavbě věžáků

„Jsme připraveni investovat do okolí, dotvořit klidové zóny v sídlišti, zafinancovat výsadbu nových stromů, prvků pro děti, auta umístit do podzemních garáží, herny nebo zastavárny zrušit. S objektem i trochu ustoupíme dovnitř bloku, takže okolní byty budou mít lepší osvětlení než dnes,“ přiblížil záměr předseda představenstva společnosti Veronex Jan Petřík s tím, že projekt je nyní ve fázi projednávání dokumentace územního řízení. Dodal, že firma komunikujeme s městem, dotčenými orgány i sousedy.

Do věci se vloží zastupitelé

To potvrdil i starosta Seifert, podle kterého by stavba takového rozsah, navíc v území s vysokým počtem obyvatel, bez dohody s městem byla naprosto nereálná. To je také důvod proč i v tomto případě budou, podobně jako v případě Lidlu nebo rezidenční čtvrti v Malíně, o věcech jednat zastupitelé. „Dovedu si představit, že by to ve výsledku mohl být pro Šipší zajímavý projekt. Na druhou stranu by to na určité období znamenalo velké nepohodlí lidí, kteří tam bydlí. O tom všem budeme jednat. Vytvářím sadu kontribucí, aby byl zásah do městské části akceptovatelný,“ vysvětlil starosta.

Vítězný návrh Nových mlýnů představí developer veřejnosti. O termínu se jedná

Právě ze samotného průběhu stavby mají obavy i někteří zastupitelé. Například Jan Havlovic řekl, že jde v podstatě o nejužší místo sídliště, kde parkují auta a kde se pohybuje velké množství lidí. Výstavba několikapatrové domu by podle jeho slov mohla ohrozit i statiku dvou sousedních domů. „To tak strašným způsobem zasáhne do života sídliště, kde ten dům už takhle komplikuje život tím, jak se využívá, že nemohu návrh podpořit, je to konfliktní stavba,“ uvedl na minulém zasedání Jan Havlovic.

Investor obavy mírní

Investor nicméně obavy mírní. Podle Jana Petříka je dnes běžné stavět v městské zástavbě a také je to mnohem vhodnější, než zabírat zemědělskou půdu. „Pro samotnou stavbu pak existují technické postupy, limity hluku, prašnosti a další regulace. To je plně v rukou stavebního úřadu a my všechny limity budeme samozřejmě respektovat,“ ubezpečuje předseda představenstva. Zahájení výstavby ale s ohledem na stavební řízení nedokáže odhadnout.