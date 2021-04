Očkovací centrum v Kutné Hoře by mohlo otevřít příští sobotu. V krajské galerii

Očkovací centrum, kde se bude očkovat vakcínami proti onemocnění covid–19, by v Kutné Hoře mohlo zahájit provoz už příští sobotu. Uvedl to starosta města Josef Viktora (ANO). Podle něj by tam zdravotnický personál měl naočkovat mezi čtyřmi sty a až pěti sty pacienty denně v závislosti na dostupnosti vakcín.

Očkování seniorů vakcínou proti koronaviru v Městské nemocnici v Čáslavi. | Foto: DENÍK/Michal Bílek