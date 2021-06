Důvod je prostý: mladí se onemocněním covid-19 necítí ohrožení tak, jako starší populace.

„Tento trend v podstatě můžeme potvrdit. S klesajícím věkem zájem o očkování klesá. Důvod je prozaický, čím jste mladší, tím pravděpodobnost toho,že onemocníte covidem s těžkým průběhem nebo dokonce zemřete, rapidně klesá. Mladí se necítí ohrožení,“ uvedl ředitel Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel.

Podle něj bylo do pondělí 7. června v kolínském očkovacím centru v kategorii 16 až 29 let zaregistrováno 895 zájemců. „To není právě vysoké číslo. V Kutné Hoře je to ještě méně, tak je prozatím zaregistrováno 269 zájemců,“ doplnil Chudomel.

Stejný trend potvrzují i v Čáslavi, kde očkovací centrum funguje pod Městskou nemocnicí Čáslav. Tam se dosud v kategorii 16+ registrovalo 161 zájemců. „Čím mladší ročníky, tím menší zájem o očkování zaznamenáváme, kopíruje to celorepublikový trend“ uvedl místostarosta Čáslavi Martin Horský.

Mladí lidé, které Deník oslovil, „očkovací“ náladu mezi svými vrstevníky potvrzují. „Zatím se očkovat nedám. Sama se nijak ohrožená necítím, navíc nikdo neví, jak moc velké mohou být nežádoucí účinky vakcín,“ uvedla sedmnáctiletá Eliška, která navštěvuje kutnohorské gymnázium.

Podobně to vidí i její stejně stará spolužačka. „Nejsem odpůrcem očkování, to v žádném případě. Sama se ale očkovat nedám, nevnímám pro sebe teď jako potřebné. Uvidím do budoucna,“ myslí si.