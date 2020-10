Vzhledem k nepříznivému vývoji cestovního ruchu a současnému vývoji pandemie koronaviru obě kutnohorské farnosti Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec, jako správce kostnice a katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, a Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, správce chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, upravují od listopadu otevírací dobu památek.

Kostnice | Foto: Deník/Hana Kratochvílová

V pondělí budou památky pro veřejnost uzavřené, od úterý do neděle budou otevřené od 10 do 16 hodin (s výjimkou katedrály Nanebevzetí Panny Marie, která v neděli bude otevřena od 11 do 16 hodin). Tato změna je platná od pondělí 9. listopadu pravděpodobně do konce února roku 2021.