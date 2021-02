Přesně tak to bylo v pátek třeba v kutnohorské Lékárně Na Václavském náměstí. „Během půl hodiny jsme prodali pět krabiček, lidé ale pro respirátory stále chodí. Další nápor očekáváme, lidi budou pochopitelně bláznit. V tuto chvíli máme v zásobě kolem tisícovky respirátorů, dalších 1400 je na cestě,“ uvedla majitelka lékárny Jitka Přenosilová.

Podobnou zásobu mají také v čáslavské lékárně Santé. „V tuto chvíli máme zhruba tisíc respirátorů třídy FFP2, přibližně stejně pak respirátorů FFP3. V centrálních skladech jich je dostatek, k nám na pobočku máme další objednané, takže lidé nemusí bláznit,“ uvedla lékárnice.

Lékárna Dr. Max v Kutné Hoře hlásila v pátek dopoledne zásoby respirátorů FFP2 vyprodané. Doskladnění prý očekávají v průběhu víkendu, nejpozději v pondělí. Zvýšeného náporu se podle zdejší lékárnice nebojí, ten teď prý zažívají trvale.

Fronta před lékárnou Dr. Maxe v Kutné Hoře.Zdroj: DENÍK/Hana Pilcová

Lidé jsou z nastalé situace rozmrzelí. „Já bych na to řekl: no comment. Ráno vidíte na internetu Prymulu na Slávii, o dvě hodiny později se dozvíte, že bez respirátoru si od pondělí nenakoupíte. Takže si ho jdete koupit, stojíte ve frontě, a pak se dozvíte, že došly. Mají to prý sice napsané na ceduli, ale já jsem si toho zkrátka nevšiml. Já nemám slov,“ uvedl padesátiletý muž z Kutné Hory, který si chtěl v pátek koupit respirátor právě v kutnohorské lékárně Dr. Max.

Další z nakupujících, který ale nemířil do lékárny, nýbrž do nejbližšího obchodního domu, byl ještě o něco ostřejší. „Mám nosit do obchodu respirátor? Tak ať mi ho vláda pošle, v pondělí ho čekám ve své schránce. Já sinic kupovat nebudu,“ lamentoval zhruba šedesátiletý muž.

Přidala se k němu o něco málo mladší žena. „Dcera mi před chvilkou volala, že je objedná přes e-shop, ať hlavně nikam nechodím. Sousedka zase říkala, že už tam sehnat nejdou. Tak nevím, je to jeden velký zmatek, doma ale asi ještě dva mám,“ dodala.