Důvodem je podle čáslavské radnice personální krize, kdy dochází k výměně lékařů a zdravotního personálu. Současně kvůli tomu nebudou od středy 18. srpna až do odvolání na internu přijímáni noví pacienti.

„Péče o stávající pacienty interního oddělení bude plně zajištěna a provozy ostatních oddělení, tedy gynekologicko-porodnického, chirurgie, dětského a novorozeneckého oddělení, následné péče a oddělení komplementu budou koordinovány tak, aby dočasný stav neomezil jejich fungování. Nemocnice bude v této záležitosti v intenzivním kontaktu se Zdravotnickou záchrannou službou a okolními poskytovateli zdravotních služeb,“ uvedlo vedení města.

Ambulantní interní péče bude v nemocnici od 1. září zajištěna v rámci interní příjmové ambulance, a to ve všední dny v čase od 7.30 do 15.30 hodin. Fungovat by ale měly i některé specializované interní ambulance pro předem objednané pacienty. Gastroenterologická ambulance bude fungovat od pondělí do pátku, diabetologická ambulance v pondělí a ve čtvrtek.

Opatření vedení města oznámilo jen týden po konání mimořádného zastupitelstva. Na něm radnice oznámila, že z krize má nemocnici vyvést externí firma New Dimension z Frýdku Místku, která se specializuje na takzvaný interim management neboli dočasné nasazení manažera do organizace, která chystá zásadní změnu nebo potřebuje externí pomoc na zvládnutí výjimečné situace.

Firma na to má pět měsíců, radnice stále trvá na tom, že v průběhu této doby by se nemocnici mělo podařit stabilizovat. Stát to bude kolem 900 tisíc korun, prostředky půjdou z rozpočtu nemocnice.