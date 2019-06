Ačkoliv pro řidiče hříšníky to může být dobrá zpráva, pro úředníky nikoliv. Naopak. Mohou kvůli tomu být vystaveni trestní odpovědnosti. „Na odboru dopravy hrozí, že my jako úředníci můžeme být od prosince stíháni pro spáchání trestného činu maření úkonu úřední osoby z nedbalosti,“ uvedl Zdeněk Müller z kutnohorského odboru dopravy.

V prosinci totiž uplyne lhůta, kdy lze začít promlčovat přestupky z prosince loňského roku, které spadly do správního řízení. Situace je podle Müllera dramatická. „Problém je v úsekovém radaru a jdou zvěsti, že přibudou další i do obcí a zpracovávat bychom to měli my,“ dodal Müller.

Podle něj v současné době leží úředníkům ve skříni přestupky, za které by na pokutách bylo možné vybrat milion korun. „Pokuty jsou příjmem obce a zastupitelé mají rovněž trestní odpovědnost, která spočívá v odpovědnosti při správě cizího majetku,“ vysvětlil Müller.

Problém je ale ještě v další věci: právo občanů na rovnost před zákonem. Podle Müllera může nastat situace, jestliže se některé přestupky promlčí, kdy bude část občanů požadovat vrácení peněz ze zaplacených pokut. Starosta města Josef Viktora (ANO 2011) připustil, že o problému vedení města ví. „Jsou to vážné problémy a víme o nich. Hledáme řešení,“ řekl.