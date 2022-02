Ukrajinští pracovníci nemocnice podle současných informací zatím o odchodu zpět do vlasti neuvažují. Pokud by z nějakého důvodu odejít museli, například muži – lékaři na základě povolávacího rozkazu, nemocnice by podle slov ředitele situaci s určitými přechodnými potížemi zvládla.

„Pokud bychom museli čelit odchodu i zaměstnankyň, bylo by to horší. Dopad do provozu nemocnice by byl znatelný v úrovni ošetřovatelství i chodu oddělení po stránce lékařské. Uvádím například plicní, alergologii, covidovou stanici, neurologické oddělení apod.,“ podotkl ředitel.

Nymburská nemocnice může přijít o část ukrajinských zaměstnanců

Nabídku pomoci, případně přípravu uprchlické infrastruktury pro lidi z Ukrajiny řeší také kolínská radnice. Na páteční brzké ranní hodiny svolává starosta Michael Kašpar krizový štáb se složkami IZS, Českým červeným křížem, ředitelem nemocnice i vedení Toyoty. „Probereme všechny možnosti a budeme hned informovat,“ uvedl starosta.