Radní s tímto krokem nesouhlasí, konečné slovo budou mít městští zastupitelé na svém listopadovém zasedání. „O půjčce jsme tehdy na zastupitelstvu vedli poměrně dlouho diskusi. Tenisté nás nakonec přesvědčili,“ připomněl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO). Mezi hlavní argument patřila nemožnost fungování oddílu bez haly v zimním období.

Radním, kteří se na neodpuštění dluhu všichni shodli, vadí především to, že oddíl se svým požadavkem přišel pouhé dva roky po schválení půjčky a doplatit tak zbývá její převážná část. Navíc městu podle Viktory patří jen pozemky pod kurty, celý areál je oddílu. „Šlo by tak o investici do cizího majetku,“ dodal starosta.

Tenisté jako důvod, proč chtějí po vedení města dluh odpustit, uvedli nutnost dalších investicí do areálu. Jeho rekonstrukci a vylepšení by chtěli financovat právě z odpuštěného dluhu.

„Tím, že areál není města, tak se do něj dlouhodobě neinvestovalo. Nyní má oddíl asi 70 dětí a chtěli bychom pro ně prostředí zrevitalizovat. Ze svého investujeme například do oprav zázemí. Mělo by se zohlednit to, že ostatní oddíly mohou využívat dotovaná sportoviště města,“ uvedl za oddíl Tomáš Havlíček.