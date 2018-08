Odmítnutí dotace bude mít dohru, rodiče žádají vyšetřování

Kutná Hora – Odmítnutí mnohamilionové dotace na projekt nazvaný „Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře" bude mít ještě dohru.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Petr Šimr

Do záležitosti se totiž vložili rodiče dětí, které navštěvují kutnohorské základní školy. Žádají jediné: prošetřit a přesně definovat důvody, které k odmítnutí dotace vedly. Městským zastupitelům dokonce jménem své zástupkyně Hany Kvasilové přednesli otevřený dopis, ve kterém poukazují na to, že jsou v celé „kauze“ rozpory, které dosud nikdo nevysvětlil.

Největším trnem v oku rodičů je fakt, že uvedený projekt získal ze strany poskytovatele dotace plné bodové hodnocení. „My to vlastním dětem nejsme schopní vysvětlit. Argumentace, že původní spoluúčast města děti dostanou v jiné formě a desítky milionů od státu a EU byly zbytečnou marnotratností, nás zaujala. Projekt měl stoprocentní bodové hodnocení Ministerstva pro místní rozvoj a z rozporu plyne, že nějaká chyba nastala. Navíc město stála projektová dokumentace další miliony. O kolik se vlastně přišlo?“ řekla Hana Kvasilová, která zastupuje bezmála pětačtyřicet rodičů.

Další ale budou pravděpodobně přibývat, neboť vedle otevřeného dopisu vznikla zároveň petice, již mohou rodiče podepsat fyzicky, nebo online až do 11. září. Tehdy se totiž uskuteční řádné zasedání městského zastupitelstva a do stejného termínu má zastupiteli má kontrolní výbor zastupitelstva sdělit důvody, které předcházely odmítnutí dotace.

„Bude se vyšetřovat. To je náš první úspěch. Závěry uděláme po prezentaci výstupu Kontrolní komise a po veřejném slyšení občanů - na řádném zastupitelstvu města 11. září v Rytířském sále,“ reagovala Hana Kvasilová.

Do kontrolního výboru byla jako zástupce rodičů jmenována Klára Blažková. "Považuji to za správný krok, kontrolní výbor má právo si vyžádat veškeré dokumenty a paní Blažková tím, že se stala jeho členkou, může být sama iniciátorkou toho, jaké to mají být. Jinak si ale myslím, že jde trochu o populismus v rámci předvolebního boje," uvedl místostarosta Kutné Hory Karel Koubský st.

Městští zastupitelé přijetí dotace odmítli jednadvaceti hlasy v dubnu tohoto roku. Argumentů, proč sedmdesáti sedmi milionovou dotaci smetli ze stolu, uvedli tehdy několik, mimo jiné údajný šibeniční termín realizace, který je stanoven už na červen příštího roku, nebo vysokou finanční spoluúčast města při celkových nákladech 86 milionů.

Jenže ani tohle vysvětlení není podle rodičů dostatečné. „Sedmdesát sedm milionů v koši je kutnohorský rekord. Vybavení ve školách nejednou pamatuje naše studia a řada pomůcek úplně chybí. Zastupitelé vyhodili z okna desítky milionů ministerstvem schválené dotace. Projekt byl představen v roce 2016 a v roce 2018 naši zástupci, které si volíme, aby konali v našem nejlepším zájmu, konstatují, že se to do roku 2019 nestihne? Je to stejné jako vypustit akvárium a následně tvrdit, že jeho obyvatelé uhynuli, protože v něm nebyla voda. Peníze určené našim dětem odtekly jinam a my ani nevíme proč a kdo za to může,“ řekla Kvasilová.

Členka školské komise Silvia Doušová ale už v červnu uvedla, že je připraveno „náhradní“ řešení v podobě dílčích projektů a dotací. Reagovala tím na veřejné vystoupení ředitelky Základní školy Žižkov Aleny Kotrbové, že vedení města poškodilo rozvoj technického vzdělávání dětí. „Když v dubnu na zastupitelstvu nebyla přijata dotace, tak starosta i místostarosta už věděli, že MAS Lípa pro venkov, pro kterou já pracuji, bude mít dotační výzvy, které půjdou právě přes MASku," uvedla Silvia Doušová s tím, že pro školy jde o nejlepší řešení.

„Pro školy je to dobře, ony si teď mohou adaptovat ty předchozí projekty, které byly mnohamilionové, na to, co opravdu potřebují," řekla Doušová. Ani s tímhle tvrzením rodiče ale tak úplně nesouhlasí, protože ředitelé škol na zamítnutém projektu spolupracovali a přesně si určili, co do svých škol potřebují. „Zajímá nás, co konkrétně děti dostanou. Nemáme problém s tím, že byla odmítnuta dotace, pokud bude náhradní řešení dostatečné a adekvátní,“ uzavřela Kvasilová.