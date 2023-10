Obyvatelé Kutné Hory si od ledna příštího roku připlatí za svoz komunálního odpadu. Místo dosavadních 750 korun bude popelnice stát 1000 korun ročně. Současně se sníží četnost svozu odpadu na jednou za dva týdny, to se ale týká pouze rodinných domů. Rozhodli o tom 24. října městští zastupitelé.

Zasedání kutnohorských zastupitelů. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Bílek

Výslednému zdražení poplatku za odpad o 30 procent předcházela více než hodinu trvající debata. Téma navíc vzbudilo velký zájem také u veřejnosti a přímý přenos z Rytířského sálu sledovalo výrazně více lidí než obvykle. V úvodu projednávaného bodu se primárně řešila čísla. Podle starosty Lukáše Seiferta byly náklady na odpadové hospodářství Kutné Hory v loňském roce 33 milionů korun. Město vybralo na poplatcích necelých 16 milionů a za tříděný odpad se do kasy vrátily 4 miliony. Z městského rozpočtu pak šlo na pokrytí rozdílu téměř 13,5 milionu korun. Jak ale Seifert uvedl, letos budou čísla vyšší.

Úleva pro děti do 6 let a seniory nad 80 let

„Dochází ze zákona o odpadech ke zvyšování poplatku za ukládání odpadu na skládku. Letos je cena 1000 korun za tunu, v roce 2024 už to bude 1250 korun za tunu a v roce 2025 o dalších 250 korun víc. Náklady porostou a to výrazně,“ vysvětlil starosta. Zdůraznil, že bude také naprosto nezbytné podnítit třídění odpadu. Zákon totiž pod hrozbou sankcí ukládá povinnost recyklovat v roce 2025 až 60 procent celkového odpadu, což se aktuálně v Kutné Hoře daří ze 37 procent. Městu by tak hrozilo, že nad rámec poplatků za odpady bude platit ještě další pokuty. Od poplatku budou od ledna nadále osvobozeni senioři nad 80 let a nově děti do 6 let věku.

Město při tom vycházelo z doporučení sociologů, podle kterých jsou rodiče těchto dětí nejčastěji ohroženi příjmovou chudobou. Novinkou pro rok 2024 bude i nižší frekvence svozu odpadu, to se ale týká pouze rodinných domů, nikoli bytových. Jinými slovy, místo jedenkrát týdně vyvezou popeláři popelnici se směsným odpadem jednou za 14 dní. Je to proto, že město nabídlo vlastníkům domů zdarma nádoby na plast a papír a také kompostéry aby se objem odpadu snížil. „Zlepšili jsme tak komfort při separaci odpadu a její dostupnost,“ řekl už dříve starosta s tím, že snížení počtu jízd popelářů je tak logickým krokem. Plast a papír by se i nadále vyvážely jednou do měsíce.

Lidé budou demotivovaní, míní opozice

Proti navýšení poplatku o 250 korun se postavili zastupitelé z řad opozice. Podle nich bude zdražování demotivující hlavně pro lidi, kteří odpad poctivě třídí. „Jak budou motivováni ti, kteří třídí? Jaký je předpoklad, že se bude třídit víc když těm, kteří to již dělají, takto dramaticky zvednete částku?“ konstatoval například Martin Suchánek (Město PRO lidi), který opakovaně upozorňuje na chybějící koncepci odpadového hospodářství. „Rozumím tomu, že je třeba cenu navyšovat, co rozporuji je těch 30 procent,“ uvedl Vít Šnajdr (Česká pirátská strana) s tím, že také podle něj by předložený materiál měl jít ruku v ruce s koncepcí odpadového hospodářství s jasným záměrem - jak motivovat lidi aby třídili a současně se snižovaly náklady na odpad.

„To tady není, my jen zvýšili cenu. Pro spoustu lidí to bude demotivující v tom, proč by měli třídit, když stejně zaplatí víc. Takže pokud to nemá to „B“, bude to špatné,“ dodal Vít Šnajdr. Zastupitelka Silvia Doušová (STAN a SNK) pak v závěru předložila protinávrh na stažení předloženého materiálu a dopracování takzvané motivační složky s výhledem na příští tři roky s tím, aby poplatek zůstal v současné výši. Zastupitelé by měli vypracovat určitý model, jehož cílem by bylo zefektivnit třídění odpadu a v závislosti na tom potom lidi motivovat právě nižšími poplatky za odpad, jak předtím navrhoval také její stranický kolega Ivo Šanc. Žádný z protinávrhů ale neprošel.