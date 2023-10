Radní se také chystají předložit zastupitelstvu návrh na zvýšení poplatku za svoz a ukládání odpadu a to o 250 korun na osobu a rok. Návrh budou projednávat zastupitelé na veřejném zasedání v úterý 24. října . Poplatek za odpad by tak vzrostl ze současných 750 korun na rovnou tisícovku za osobu a rok.

Důvodem jsou podle starosty města Kutná Hora Lukáše Seiferta jednak vyšší náklady za svoz a ukládání odpadu, do kterých se promítly inflační doložky, ale i chystaná novela zákona o místních poplatcích. Ta totiž předpokládá výrazné zdražení platby za tunu uloženého odpadu.

Město nyní doplácí příliš

Město v současné době doplácí ze svého rozpočtu za svoz a ukládání odpadu přes 17 milionů korun, z toho zhruba 13 milionů korun připadá na odpad směsný. „Reálné náklady na občana představují částku 1100 až 1200 korun. Návrh předpokládá navýšení o 250 korun tak, aby se doplatek města snížil,“ vysvětlil starosta.

Naproti tomu radní navrhují, aby se zvýšila věková hranice dětí, které budou od placení poplatku oproštěny. Nyní za odpad neplatí děti do tří let věku, nově by to mohlo být do šesti let. Stále by pak také platilo, že poplatky nemusí platit senioři nad 80 let. O návrhu budou jednat zastupitelé v úterý 24. října.

Méně jízd popelářů

Další chystanou změnou, která se ale týká pouze majitelů rodinných domů, je snížení četnosti svozu směsného odpadu. Jinými slovy odpadové vozy by jim popelnice nevyvážely každý týden, ale jen jednou za 14 dní. Podle Lukáše Seiferta totiž vyvážejí popeláři od rodinných domů mnohdy prázdné popelnice, protože je lidé za týden nestačí naplnit.

„Město za využití dotačních prostředků umožnilo všem vlastníkům rodinných domů, aby si zdarma vyzvedli popelnici na plast a papír, vydávali jsme i kompostéry. Zlepšili jsme tak komfort při separaci odpadu a její dostupnost,“ vysvětlil starosta s tím, že snížení počtu jízd popelářů je tak logickým krokem. Plast a papír by se i nadále vyvážel jednou do měsíce. Nádoby na tříděný odpad jsou navíc stále k dispozici. „Je to v tuto chvíli na dohodě, ale stačí se ozvat. Zbývá ještě přibližně tisíc kusů,“ doplnila místostarostka Kateřina Špalková.