Operní týden na nádvoří Vlašského dvora nebude

Kutná Hora – Nádvoří Vlašského dvora skýtalo v průběhu letních měsíců zázemí pro nejrůznější kulturní akce. Jestli tomu tak bude i v letošním roce, je ale zatím ve hvězdách. Důvodem je plánovaná rekonstrukce Vlašského dvora. Rozhodnuto by mělo být na konci dubna.

21. ročník mezinárodního hudebního festivalu Operní týden vyvrcholil inscenací opery Giuseppe Verdiho Macbeth.Foto: Deník / Šmok Jan

"Město se bude maximálně snažit, aby zůstala alespoň přední část nádvoří k dispozici pro kulturní akce. Ale na sto procent to v současnosti nelze říci. Takže jsme doporučili souborům, aby si zajistili nějaký náhradní prostor pro případ, že to nebude možné,“ uvedl šéf Odboru investic Městského úřadu Kutná Hora Jiří Janál.

Už teď je ale jisté, že se některé kulturní akce na nádvoří Vlašského dvora v každém případě konat nebudou. Patří k nim kupříkladu Operní týden, jedna z letitých stálic kutnohorského kulturního léta. „Museli jsme z gruntu překopat program, ale operní týden se v plánovaném termínu určitě konat bude. Jedna z produkcí se uskuteční na vodním pódiu v Galerii Středočeského kraje, kde jsme ji už měli naplánovanou. Zbytek prostor je v tuto chvíli v jednání,“ uvedla ředitelka festivalu Karolína Hromádková s tím, že jasněji by mělo být v průběhu čtrnácti dní.

Galerie Středočeského kraje jako alternativní prostor se ale jeví jako problematická. „Konec Operního týdne nám bohužel koliduje s termínem Královského stříbření, které zabere prakticky všechny prostory GASKu,“ vysvětlila Hromádková a doplnila, že zahajovací koncert Operního týdne se uskuteční 16. Června v Městském Tylově divadle.

Operní týden ale není jedinou zrušenou kulturní akcí. Zrušeno bylo představení Limonádový Joe, Kytice a Kutná Hora nestoudná jsou přesunuty do prostor Spolkového domu v Kutné Hoře. O osudu představení Drakula, které mělo premiéru loni v srpnu, se teprve rozhodne. „Představení je na červenec připraveno. Pokud by se na nádvoří Vlašského dvora konat nemohlo, zrušili bychom ho. Bylo nám ale řečeno, že ještě letošní rok půjde alespoň část nádvoří využít,“ uvedla Zuzana Kocourková z pořádající agentury Zuzko.

Podobně je na tom kupříkladu i divadelní představení Ochotnického spolku Tyl, která dlouhá léta zpestřuje letní nádvoří Vlašského dvora, a jeho hry bývají beznadějně vyprodány. „Hra Poslední hřích pana Mikuláše je přímo přizpůsobená exteriérům nádvoří, takže pokud bychom ho v létě nemohli využít, byl by to problém a muselo by se předělat,“ uvedl Miroslav Štrobl z Ochotnického spolu Tyl. Alternativou by podle něj mohlo být nádvoří Spolkového domu, herci však počkají na konečné rozhodnutí městského úřadu.

Představení mají naplánované na přelom července a srpna. Ani Kutnohorská Kocábka, festival country, trampské a folkové muziky, nemá prozatím nic jistého. „Už nás vyšoupli z původního prostoru parku pod Vlašským dvorem. Pokud bychom nemohli hrát ani na nádvoří, byla by to komplikace, protože by tím určitě klesla návštěvnost,“ řekl Milan Douša z kapely Trampoty.

Komplikace s naplánovanými kulturními akcemi v souvislosti s rekonstrukcí Vlašského dvora vysvětlil Jiří Janál. „Akce se z důvodu zdržení se strany poskytovatele dotace opozdila. Tudíž už neplatí harmonogram prací předložený v žádosti o dotaci. Nový harmonogram budeme projednávat s vybraným dodavatelem stavby. To bude na konci dubna. Celá akce je komplikovaná tím, že vše se bude provádět při plném zachování chodu úřadu,“ řekl.