Oprava historického mostu se protáhne

Kamenné Mosty /FOTOGALERIE/ - Kompletní rekonstrukcí prochází historický most ve vsi Kamenné Mosty poblíž Žlebů. Původně měly být opravy dokončeny letos v dubnu. Nakonec byl ale termín posunut až na srpen.

Historický most tvoří tři kamenné klenby, které jsou nerovnoměrně umístěny v rámci podélného řezu mostu. Práce byly zahájeny na "severní" klenbě. Po obnažení rubu klenby a přilehlých zdí byl oproti předpokladům zadávací dokumentace zjištěn rozsáhlejší stupeň degradace kamenného zdiva. „Kvůli zjištěnému stavu musel být po dohodě se zástupcem Státní památkové péče a projektantem upraven postup opravy. Ze statického a vodohospodářského hlediska není totiž možná souběžná oprava tří kleneb s přilehlými zdmi,“ upřesnila Edita Novotná ze stavební firmy Strabag, která most rekonstruuje.

Oprava historického mostu musela být navíc přerušena 16. prosince a je pozastavena až do konce února, protože z technologického hlediska není možné práce provádět v zimních měsících. „Kamenné zdivo mostu je zděno podle původních technologií, které lze provádět jen v klimaticky vhodných podmínkách,“ dodala Edita Novotná.

V rámci rekonstrukce historického mostu se ve vsi provádí také archeologický průzkum, a to vůbec poprvé. „Pod novodobou asfaltovou vozovkou se podařilo odkrýt historickou kamennou dlažbu z valounového štětu. Tu ale nelze blíže datovat,“ prozradila Alena Rákosníková z Národního památkového ústavu Praha, která na opravy dohlíží.

Při archeologickém výzkumu se rovněž nepodařilo zjistit přesnější informace o stáří mostu. Kvůli jeho opravě musí lidé respektovat také dopravní omezení, jež se posunutím termínu na srpen protáhne.

Kamenné Mosty jsou nyní rozděleny na dvě části, a to na severní a jižní. Do té severní mohou lidé přijíždět od Žlebů, do jižní se pak dostanou od Golčova Jeníkova.