Kutná Hora /FOTO/ - Noční můra většiny Malíňáků se naplňuje. Od jara příštího roku se totiž na dva roky zcela uzavře jediná přímá přístupová komunikace do Kutné Hory, takzvaný Malínský most.

Již teď je téměř stoprocentně jisté, že jedinou možností, jak se dostat z Malína do města, bude objízdná trasa přes Kaňk nebo Církvici. A pěším nezbude, než volit riskantní přecházení přes koleje. Myšlenka na vybudování náhradní lávky totiž definitivně padla. Náklady na její výstavbu by byly pro Ředitelství silnic a dálnic údajně nepřijatelné. Navíc prý není ze zákona povinno u uzavírek zajišťovat případnou náhradní dopravu občanů.

Město požaduje vybudování lávky

To se však nelíbí kutnohorské radnici. Vedení města je totiž přesvědčeno o tom, že by Ředitelství silnic a dálnic mělo, zjednodušeně řečeno, nést svůj díl odpovědnosti za problémy s dopravní obslužností, které jejich stavební akce způsobí.

A k dohodě nevedla ani středeční schůzka všech zainteresovaných stran. „Bylo nám v podstatě oznámeno, že hozená rukavice je nyní na naší straně a že my jsme povinni zajistit dopravu občanů z Malína městskou hromadnou dopravou. Vypočítali jsme, že tato opatření budou stát asi pět milionů korun,“ řekl se značnou nelibostí místostarosta Kutné Hory Václav Vančura.

Největší nepříjemností je však zmiňovaná lávka. Ředitelství silnic a dálnic ji prostě stavět nechce a zřejmě ani nebude. „Dělali jsme si průzkum od projektanta, kolik tam denně projde lidí. Napočítali sto lidí za den. Lávka, která by se tam musela vybudovat, je opět v ochranném pásmu dráhy. Její stavba by byla komplikovaná a cena by se vyšplhala asi na deset milionů korun. A stavět lávku kvůli sto lidem denně, zvláště v dnešní době, kdy se všude šetří, je hodně,“ komentoval požadavky rozlícené radnice Karel Přibyl z Ředitelství silnic a dálnic. „Dodržujeme zákony a pravidla, která nám určuje stát. Máme nějaká pravidla a vynakládat finanční prostředky státu na něco takového rozhodně nepřipadá v úvahu. Jiné řešení bohužel není,“ uzavřel Přibyl.

Kutnohorská samospráva i přes zamítavá stanoviska avizovala, že se svých požadavků jen tak nevzdá a bude v jednání dále pokračovat. Moc času však nezbývá. S demolicí mostu se začne hned v prvních jarních měsících.

Obyvatele Malína čekají krušné roky

Na jarní slunce se tak v Malíně dnes asi těší málokdo. „Budu muset jezdit přes Kaňk. Mezi sousedy vzbuzuje protesty hlavně to, že pravděpodobně nebude zřízena ani lávka pro pěší. Malín totiž není samostatný, mnoho lidí chodí do Sedlic na poštu, na nákup. A těžko pojedete do Sedlic přes Kaňk na nákup. A spousta lidí si to bude zkracovat přes koleje, ať už na kole nebo pěšky,“ řekla Gabriela Jarkulišová z Malína. A další Malíňáci její slova jen potvrzují.

„Rozvážím popcorn, jezdím prakticky denně do Kutné Hory. Komplikace to pro mě bude značná. Budu to muset objíždět přes Kaňk nebo přes Církvici. A zdaleka nejsem sám. To jsou pořádné zajížďky,“ poznamenal Jan Lupečka z Malína.

„Předpokládám, že se to lidem nebude chtít objíždět, takže očekávám odliv zakázek. Já sám budu muset jezdit do Kutné Hory zřejmě přes Kaňk nebo Církvici. A to jsou alespoň čtyři kilometry navíc,“ řekl další malínský živnostník, majitel pneuservisu Miroslav Zvolánek. „Podle mě by se to dalo řešit i jinak. Vím, že například mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví je most v havarijním stavu už několik let. Ale udělali tam jednoduchou věc - postavili zábrany, které nedovolí vjezd na most vozidlům širším než 2 metry a těžším než 3,5 tuny. A most tak může ještě chvíli vydržet. To tady pouští na most desetitunové náklaďáky, a pak to uzavřou pro všechny,“ kroutil hlavou Zvolánek.

Možnost uzavřít most pro určitou tonáž vozidel zmínil také Karel Přibyl z Ředitelství silnic a dálnic. Podle něj by však šlo pouze o dočasné řešení, most je totiž ve zcela havarijním stavu.

Podle Přibyla se navíc jedná o technologicky značně náročnou stavbu. Odpovídá tomu cena, sto padesát milionů korun, i doba výstavby, dva roky. „Ze stavebního hlediska stojí ten most snad na úplně nejhorším místě jakém může. Je to dlouhý most, navíc v ochranném pásmu dráhy,“ doplnil Karel Přibyl.

