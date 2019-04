„Jde to všechno zvolna. V současné době probíhá příprava projektové dokumentace a zpracování projektu pro stavební povolení,“ popsal aktuální dění Pavel Tomáš.

Ten se při koupi smluvně zavázal, že stavební povolení bude hotové do dvou let od podpisu smlouvy a v objektu se začne budovat. V opačném případě mu propadne peněžitá záloha ve výši 1,5 milionu korun, kterou složil na účet města.

„Potíž je v tom, že se situace od loňského roku výrazně změnila. Stavební firmy podražily o třicet, čtyřicet procent. Důvodem je fakt, že jich je na trhu absolutní nedostatek, prostě nejsou,“ vysvětlil Tomáš s tím, že před pěti lety by se firmy o podobnou zakázku doslova popraly.

O tom svědčí jiný podnikatelský záměr nového majitele Tellerova cukrovaru. V roce 2011 koupil u Maxovny ruinu mlýnu Dubina, z níž se už o dva roky později stal kompletně zrekonstruovaný objekt.

V bývalém cukrovaru by měly vzniknout byty a obchody. Zda-li se tak ale podaří učinit do tří až pěti let, jak bylo původně odhadováno, je nyní otázkou.