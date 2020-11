Více než rok, kromě tříměsíční technologické přestávky, byl kvůli rekonstrukci tří mostních konstrukcí uzavřen čáslavský obchvat. Místní si tak museli zvyknout na zvýšenou koncentraci dopravy ve městě, kudy vedla objízdná trasa a po které jezdila i velká nákladní auta včetně kamionů. Komunikace ve městě kvůli tomu utrpěly. S jejich opravou by se ale podle vedení čáslavské radnice mělo začít ještě letos.

Dopravní omezení na obchvatu Čáslavi. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Hlavní opravy jsou pak naplánovány na rok 2021. Jako první by se opravy měla dočkat ulice Pražská, přičemž opravena bude část v pravém jízdním pruhu ve směru do centra od Kutné Hory v úrovni s křižovatkou do ulice Jasanová.