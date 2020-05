Většina institucí, která tábory organizuje, s jejich konáním počítá. Co ale podle nich chybí, jsou informace, jaká nařízení budou konkrétně platit. A jak velká část podotýká, včera bylo pozdě.

Jak uvedl Michal Smrkovský, který působí jako ředitel Domu dětí a mládeže (DDM) Kutná Hora, zcela padl pobytový tábor, kdy měli účastníci vyjet do zahraničí – do Chorvatska. „Ten jsme byli nuceni zrušit. Tábory, které pořádáme na Horních Bradlech a ve Zbraslavicích, by se měly konat, ale čekáme, jaké podmínky budou stanovené,“ uvedl.

Podle toho se přizpůsobí celý program. „Děti přihlášené máme, neodhlašují se. Zálohy jsou ale zaplacené, pokud by se musely tábory rušit, bude to hodně náročné,“ podotkl. Z táborů se podle jeho slov odhlásilo pět dětí; je ale dalších deset náhradníků. „Kapacita je naplněná, neodhlašují se,“ řekl.

Pokud by ale vývoj situace kolem koronaviru neumožňoval konání táborů, představovalo by to velký problém. „Máme pronajatých několik chatek v rekreačním středisku na Horních Bradlech. To je ohromný areál, nevíme, jak to bude s takovými tábory, kde bychom byli mezi cizími lidmi,“ uvedl Michal Smrkovský.

Organizátoři táborů tak potřebují informace. „Potřebovali jsme je už před měsícem, v současné době jsou storno poplatky přes 80 procent. Pokud budeme muset tábor zrušit, zafinancuje to naše organizace,“ poznamenal. Informace má ale dosud pouze z médií. „Oficiálně zatím nic nepřišlo. Jsme v kontaktu s různými domy z republiky, jsme na tom všichni stejně. Kdo má své základny, tak si může dovolit tábor zrušit, ale my máme zaplacené zálohy,“ uvedl.

Příměstský tábor má DDM naplánovaný pouze jeden na červenec, který je plně obsazen. Do konce školního roku budou i prodloužené kroužky a kurzy, o které bude zájem. „Pokud bychom nejeli na pobytové tábory, tak bychom udělali alternativu v domě dětí příslušným městským táborem,“ doplnil Michal Smrkovský.

Dům dětí a mládeže není jedinou institucí, která se zabývá tím, jak bude léto pro děti vypadat. Otázkou se zabývá například také Pionýr, vedle řady dalších organizací. „Pro spolek s desítkami let táborové tradice, jako je Pionýr, to není jednoduchá situace. Snažíme se být připraveni na různé varianty,“ řekl Martin Bělohlávek, předseda Pionýra.

Letos se připravují například na zásah chytré karantény, aby tak mohli vytrasovat některého účastníka jako potenciálně nakaženého. „Připouštíme i možnost, že léto bude bez táborů, byť je to pro nás představa značně trudná. Pionýrské tábory totiž nejsou podnikatelskými aktivitami, na kterých bychom existenčně záviseli. Většinu práce navíc odvádějí dobrovolníci bez nároků na finanční odměnu,“ dodal.