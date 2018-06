Počasí Stříbření nepřálo, lidé ale nakonec přišli

Kutná Hora – Předposlední červnový víkend patřil v Kutné Hoře sedmadvacátému ročníku Královského stříbření Kutné Hory. Divácky oblíbená akce, která do města vždy přiláká tisíce návštěvníků, se ale letos musela vyrovnávat s nepřízní počasí.

Teploty oproti pátku spadly strmě dolů a připomínaly spíše podzimní dny, k tomu se přidal ještě silný vítr a déšť. Vzhledem k tomu, že pro akci neexistuje žádná mokrá varianta, vypadalo to pro organizátory na slušný propadák.



„Přípravy probíhaly v nejistém počasí a s hrůznou předpovědí na víkend. V pátek jsme několikrát museli kvůli silnému větru upravovat dekorace v areálu,“ přiznala Světlana Hrabánková, autorka a organizátorka akce.



Podle všeho to ale návštěvníky neodradilo, naopak, přišlo jich víc než loni. „Vážíme si toho, že diváci přišli a vydrželi vítr i občasné přeháňky. Vysoká návštěvnost i pozitivní hodnocení akce představují energii pro přípravu příštího ročníku. Děkujeme všem dlouholetým partnerům, dobrovolníkům a nadšencům, kteří se každoročně do Kutné Hory vrací,“ dodala Hrabánková.





Úspěšnou návštěvnost dokládají také čísla: Královské stříbření Kutné Hory během obou víkendových dnů navštívilo téměř 5300 platících diváků, což je o 675 více než loni.



Programový areál ale o víkendu navštívilo více než 8000 lidí. Kromě platících diváků to byly kostýmované děti, hosté, partneři a v neposlední řadě také účinkující, jež se zapojili programu.

Těch se na několika pódiích a scénách vystřídalo na tři stovky.



Další tisíce návštěvníků se pohybovaly v neplacené zóně před branami programového areálu – na jarmarku a v ulicích historického centra, kde lidé například sledovali několik průvodů.





Ačkoliv nad tím mnozí včetně organizátorů smutně kroutí hlavou, tak se ani letos Stříbření nevrátilo do parku pod Vlašským dvorem. Program se v letošním roce konal na třech místech: u chrámu svaté Barbory, na vodní scéně v zahradách jezuitské koleje a na kolbišti vytvořeném na nádvoří jezuitské koleje.



Program obou dnů se nesl v duchu tradičního scénáře návštěvy krále Václava IV., který vychází z historických pramenů.



Návštěvníci si mohli užít také dobový jarmark, který tvořilo téměř 100 stánků se zhruba 240 prodejci. Ti nabízeli rozličné občerstvení a ručně vyrobené výrobky.





Za výše uvedené skutečnosti nemají zřejmě jedinou zásluhu jen dobří PR koordinátoři, pozitivní ohlasy diváků se šířily i na sociálních sítích. „Letos po letech posun dopředu. Snaha o lehkou obměnu programu, lepší organizace – velmi oceňuji, že lavičky stěhují organizátoři a ne diváci, velmi dobrá atmosféra. Široká nabídka na stáncích a super výkony účinkujících. Na Stříbření jezdím pravidelně od roku 2002. Poslední roky šla kvalita spíše dolů, ale letos zásadní posun k lepšímu,“ zněl jeden z komentářů uvedený pod jménem Honza Vančura.



„Jedna z mála příležitostí, jak zažít skvělou historickou atmosféru. Všude lidé v pestrobarevných gotických kostýmech, v uličkách města duní bubny, na kolbišti zvoní meče a rachotí rytířská brnění, vůně pečeného masa se mísí s pachem hořících pochodní, pivo a medovina tečou proudem,“ byl pro změnu pochvalný komentář Lukáše Jelínka.