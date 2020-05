Zatímco pro Janu Buřičovou hlasovalo 11 zastupitelů, pro Jakuba Obraze se vyslovilo 13 zastupitelů. Ani v jednom případě ale hlasy nestačily, pro nadpoloviční většinu jich je třeba 14.

"Domnívám se, že jde totální politizaci nepolitického problému. Ještě nejsem rozhodnutý, podstoupit další volbu předsedy," řekl Jakub Obraz. Jana Buřičová už dříve uvedla, že průtahy kolem ustanovení osadního výboru Vnitřní město leží na bedrech místostarosty Víta Šnajdra (Piráti), který údajně nezvládl řídit první shromáždění budoucích členů na začátku tohoto roku a výbor tehdy nevznikl.

Také někteří obyvatelé Kutné Hory i členové zastupitelstva se ale domnívají, že předseda nového osadního výboru už dávno zvolený být mohl a to, že se tak nestalo, vnímají jako další politickou šarvátku.

Absence předsedy navíc znemožňuje výboru vyjadřovat se k tak zásadním otázkám, jako je kupříkladu dopravní generel. Na ustavujícím zasedání osadního výboru volba dopadla 15:13 pro Janu Buřičovou, dva hlasy ale dostala až po té, co byla otevřena uzamčená urna. Tři hlasy tehdy obdržel i Vladimír Střihavka, který ale na předsedu vůbec nekandidoval. Stal se ale jedním z řádných členů osadního výboru Vnitřní město.

„Politikaření kolem volby předsedy Osadního výboru Vnitřní město, to je smutný příběh. Demokracie byla vynalezena už dávno a kdyby ji vládnoucí koalice neohýbala k obrazu svému, mohl být výbor dávno ustaven a předsedou Osadního výboru Vnitřní město by byl demokraticky zvolen vítězný kandidát na předsedu už po první schůzce. Tak jako tomu bylo v případě jiných osadních výborů,“ řekl Vladimír Střihavka a poznamenal, že na území ostatních osadních výborů města dopadl například nový dopravní generel po jejich připomínkování dobře, zatímco návrhy pro Vnitřní město jsou nepovedený paskvil.

„Za to nemohou zhotovitelé návrhu generelu, ale to, že se k němu osadní výbor nemohl vyjádřit. Právě díky prodlení kvůli politikaření kolem volby předsedy. Přitom za aktuální situace je potřeba ihned řešit to, kam centrum města směřuje. Více jak 40 prázdných nebytových prostor na dříve nejlepších obchodních třídách Husova, Kollárova a Tylova, je smutnou skutečností,“ dodal.

Další člen osadního výboru Vnitřní město, bývalý starosta Ivo Šalátek, jde ještě dál. Podle něj nejde o politický boj, nýbrž o peníze. „Prý jde o velký byznys z tržeb za parkování ve Vnitřním městě, kterému musí předcházet schválení Dopravního generelu, ve kterém jsou oproti současnému stavu v podstatě všechna stání zpoplatněna. Jedná se o miliony ročně a údajně jde o velmi slušnou provizi pro někoho, kdo má na radnici významný vliv,“ řekl Šalátek.

„Zkuste vybírat peníze za stání aut například na kutnohorských sídlištích nebo třeba ve Zbraslavicích. Placená stání v centru jsou opodstatněná pouze v případech, kdy se musí regulovat počet aut v dané lokalitě a zároveň lidem vysvětlit, proč je regulace nezbytná. Důvod, že je to jinde, nemůžeme akceptovat. Vliv osadního výboru a stanoviska lidí v něm jsou evidentně někomu na obtíž. A předseda může mnohé korigovat "potřebným" směrem,“ dodal Ivo Šalátek.

Radnice takové argumenty odmítá. „To je naprostý nesmysl. Předseda osadního výboru jej svolává a řídí jeho jednání, v případě potřeby jej musí vyslechnout zastupitelstvo města. Tím ale jeho postavení a pomyslný vliv končí,“ řekl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti). Podle něj by se další volba předsedy měla uskutečnit v úterý 19. května tak, aby potencionálního vítěze mohli schválit městští zastupitelé na svém jednání o dva dny později.

„Pokud členové osadního výboru Vnitřní město dají jasnou podporu některému z kandidátů, zastupitelé by to měli respektovat,“ dodal Šnajdr s tím, že si je vědom, že je celá záležitost zpolitizovaná, ne však vinou současného vedení radnice.

