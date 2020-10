Obyvatelé obcí Horky, Tupadly, Potěhy, Bratčice, Adamov a Žleby tak za sebou mají krušný týden. Situace se uklidnila až v pondělí 12. října odpoledne, kdy Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč (VHS) oficiálně prohlásila vodu za pitnou. Ne ale všude. V Adamově potíže stále trvají.

Obyvatelé i starostové některých obcí si stěžují především na špatnou a nejasnou komunikaci s vodohospodáři. „Jsem z toho dosti zmatená, neboť jsem se v neděli 4. října večer dozvěděla, že s vodou je to dezinformace a v pondělí se hlásilo, že se voda nemá používat. Jela jsem v pondělí ráno do nemocnice v Kolíně na vyšetření a musela jsem v neděli večer vypít 4 litry vody. Tak nevím co si mám o takové informací myslet,“ popsala jedna z obyvatelek obce Tupadly.

Balená voda pro mateřinku i jídelnu

Ve Žlebech už mají potvrzení o nezávadnosti vody, ale raději učinili opatření. „Situaci jsme řešili ve spolupráci s VHS Vrchlice – Maleč a kontaktovali jsme i hygienu, neboť jsme věděli o potížích s vodou ze sousedních obcí. U nás jsme první známky zhoršené kvality vody zaznamenali v neděli 4. října,“ uvedl místostarosta obce Žleby Pavel Suchánek s tím, že VHS Vrchlice Maleč provedla 5. října rozmístění cisteren s náhradním zdrojem pitné vody.

„V pondělí 12. října proběhl odběr vzorků vody na několika místech, například v mateřské a základní škole. Vzorky jsou dle písemného ujištění vodohospodářů opět v pořádku a voda je opět pitná. Přesto vedení obce rozhodlo, že školní jídelna, základní a mateřská škola nadále používají balenou vodu,“ zdůraznil místostarosta.

Jednou z obcí, která se s nepitnou vodou potýkala nejdéle, jsou Horky. Místní bez ní museli vydržet celých osm dní. „Hned v pondělí 5. října byla v obci přistavena cisterna. Úplně bez vody jsme byli v polovině uplynulého týdne zhruba od sedmi večer,“ uvedl starosta Horek Antonín Hejzlar.

O tom, jaké to je zůstat týden bez vody, ví i Nikola Dvořáková, vedoucí čerpací stanice Prim Horky, která zde současně provozuje i bufet. „Museli jsme vařit z balené vody, to jsme ještě zvládli. Horší to bylo se dvěma kávovary, které máme v obchodě na čerpací stanici. Nefungoval ani jeden, řidiči tak zůstali bez kávy,“ uvedla.

V současné době je podle vyjádření VHS již situace stabilizována. „Naše společnost o všem informovala hygienickou stanici v Kutné Hoře, vodoprávní úřad v Čáslavi a byla v každodenním kontaktu s obecními úřady. Vzhledem k tomu, že zhoršená kvalita vody se neprojevila plošně, ale pouze v některých částech obcí, o kompenzacích není uvažováno. Ve všech obcích byly přistaveny cisterny s pitnou vodou jako náhradní zdroj zásobování," uvedla Lucie Vavřičková z VHS.

Problém s přivaděčem

Podle dostupných informací byl příčinou vzniklých potíží přivaděč z Havlíčkova Brodu, který vodojem Bambousek zásobuje a který VHS plánovaně odstavila. Přivaděč měl projít rekonstrukcí a dostat nové potrubí. Vše bylo připraveno, jenomže zahraniční firma z Německa kvůli covidu-19 odmítla provést závěrečné práce a do České republiky její pracovníci nepřijeli. Práce tak zajišťuje jiná firma, ale odlišným technologickým postupem, což je časově velmi náročné oproti původně plánovanému technologickému postupu.

Kvůli odstavenému přivaděči a zároveň havárii na potrubí v Čáslavi bylo ve vodojemu Bambousek málo vody. Při řešení potíží s nedostatkem vody a přečerpávání vody z jedné komory do druhé došlo k poruše na čerpadle a úniku 1 decilitru oleje na hladinu vody. Laboratorní rozbory potvrdily, že voda ve vodovodní síti nebyla kontaminován, ale zhoršily se její pouze její senzorické vlastnosti.