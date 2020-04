Aktuálním tématem je znovuotevření všeho; po několika týdnech tvrdých opatření proti případnému šíření koronaviru se tak začíná situace pomalu rozvolňovat. Rodiče malých dětí snad nejvíce zajímá, kdy se do běžného fungování vrátí školy a školky. Situace v Kutné Hoře zatím ale nemá rozuzlení.

Otevřít by se školy a školky měly současně; otázkou zůstává termín. „Máme připravenou schůzku s ředitelkami mateřských škol. V žádném případě nechceme termín v rozporu s prvním stupněm základních škol,“ uvedl kutnohorský místostarosta Vít Šnajdr. Termín pro první stupeň by měl být 25. května. „Zatím ale není úplně jasné za jakých podmínek. Čekáme na metodický pokyn, ten by měl přijít ve čtvrtek 30. dubna,“ uvedl.

První krok tak spočívá v tom, že ředitelé školek zjistí, zda rodiče mají vůbec zájem, aby děti mohly chodit do školky – a jak bude takový případný zájem velký. „Pak začneme vymýšlet opatření, abychom dodrželi veškerá hygienická nařízení,“ řekl místostarosta Vít Šnajdr.

Ten považuje za dobré sjednotit termín pro nástup mateřských i základních škol. Není ale jasné, kdy to bude. „Vzhledem k tomu, že se vládní opatření poměrně často mění… Je nějaké termín daný měsíc dopředu, a pak se to ze dne na den nebo během večera změní,“ řekl. Město si tak není jistý, zda je termín pro otevření prvního stupně finálních škol finální.

Přesto se ale město připravuje. Třebaže některé školy ve Středočeském kraji hlásí jisté problémy, jako třeba to, že nemusí být úplně jednoduché sehnat například digitální teploměry, v Kutné Hoře se s tímto problémem nesetkávají. Opatření se týká jak škol, tak i mateřinek. „Děláme si zásoby desinfekce, ochranných rukavic, nakoupili jsme i bezkontaktní teploměry,“ řekl k přípravám.

Materiální zajištění provozu je ale jen jedna strana problémů. „Je to problém učitelského sboru všeobecně, že je ve vyšší věkové kategorii. Je to na rozhodnutí každého,“ odpověděl na dotaz, zda se chystají učit starší učitelé, kteří mohou být v rizikové skupině. „Na to se ale ptáme příliš předčasně. Situace se teprve vyvíjí,“ podotkl.

Jistou otázkou zůstává také otevření základní umělecké školy. „Čekají na metodický pokyn, vědět prý mají ve čtvrtek. Je tam problém s dechovými nástroji. Jakmile se dozvíme více, zařídíme se podle toho,“ dodal místostarosta Vít Šnajdr. Právě základní umělecké školy dosud fungují v režimu, kdy se se svým učitelem vidí pouze na dálku – ostatně podobným způsobem, jako funguje i vyučování třeba na základních školách.

V jiných okresech je situace jiná. Například v Mělníku se počítá s termínem, že děti z mateřinek i žáci ze základních škol se vrátí v pondělí 25. května. „Chceme to sladit s vlastními základními školami, tedy prvním stupněm. Nechceme rodičům situaci více komplikovat. Pokud mají doma předškoláka i školáka, těžko vysvětlíte, že jeden bude doma a druhý ne,“ řekl starosta Mělníka Ctirad Mikeš.